John Lever (The Chameleons) est décédé

John Lever, de Manchester, batteur de The Chameleons et membre un temps de ChameleonsVox, mais aussi The Sun And The Moon et plus récemment The Red-Sided Garter Snakes, est décédé après une courte période de maladie. Le traumatisme est immense pour Mark Burgess, qui annonce la nouvelle et se tiendra éloigné quelque temps des réseaux sociaux.

John avait remplacé dans les années quatre-vingt le batteur originel des Chameleons Brian Schofield, dans un line-up incluant – évidemment – Burgess et les guitaristes Reg Smithies et Dave Fielding. Ensemble, ils accouchèrent des classiques Script of the Bridge (1983), What Does Anything Mean? (1985) et Strange Times (1986).

