John 3:16 – « 200 Millions Horsemen » / « Hel »

2 minutes 42 pour un aperçu de l’inédit « 200 Millions Horsemen ». Philippe Gerber ranime John 3:16 pour une succession de riffs hypnotiques et acérés, simplement jetés en vidéo-maison. Sa musique est une nouvelle fois dense et épique, contemplative et agressive. Le récent voyage en Asie a donc chargé son zen de fureur (à moins que ce ne soit l’inverse).

En parallèle à ce petit coucou sur les réseaux sociaux, un titre plus conséquent est sur son bandcamp depuis quelques semaines : « Hel ». Batterie sourde et lumineuse, montée progressive des nappes de guitares, jeux des dysharmonies, note maintenue en bourdon et pochette rouge feu des damnations qui sont aussi des saluts de l’âme. Partie claire pour voir au-delà des souffrances et douleurs, pour ressentir cet instant où tout se met à flotter entre-deux.

John 3:16 reviendra courant 2019.

https://john316.bandcamp.com/album/hel-alrealon-musique

