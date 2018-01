Jim Rodford (The Kinks, Zombies) est mort

Jim Rodford, ancien bassiste de The Kinks (qu’il avait rejoints après le départ de John Dalton, en 1978) et The Zombies, et membre fondateur d’Argent, est décédé à l’âge de 76 ans.

Rod Argent, cousin et compagnon de Rodford, a confirmé le décès sur la page Facebook des Zombies.

Quand c’est l’heure, c’est l’heure – peut-être, mais les accidents ont toujours quelque chose de stupide : Jim est décédé ce 20 janvier 2018 des suites d’une chute dans un escalier.

Selon le témoignage de Rod « Jim n’était pas seulement un magnifique bassiste – il était aussi l’un des premiers à être intimement liés à l’histoire des Zombies (…). Jusqu’à la fin, la vie de Jim a été dédiée à la musique. Il s’est immanquablement engagé dans la scène locale de St. Albans, où il avait passé toute sa vie. »

Et les hommages pleuvent.

Forcément.

