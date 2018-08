Jill Janus (Huntress) s’est suicidée

La chanteuse du groupe heavy californien Huntress a mis fin à ses jours le 14 août à l’âge de quarante-deux ans. Elle souffrait d’une pathologie mentale inscrite dans le long terme et son décès a officiellement été confirmé par sa famille.

–

Jill s’est arrachée à la vie à proximité de Portland (Oregon).

Outre son rôle de frontwoman dans Huntress, elle était connue pour son investissement dans de multiples projets (The Starbreakers, Chelsea Girls). Elle ne faisait nullement mystère de ses problèmes, la communication autour de son cas faisait partie de sa démarche de lutte.

Elle s’était donc ouverte au fil du temps à propos de sa lutte contre la souffrance mentale (entre autres maladies), pouvant prendre la forme de troubles bipolaires, de schizophrénie, de troubles d’identité dissociatifs et d’alcoolisme, mais susceptible aussi aussi de déboucher sur des maladies physiques : cancer notamment. Elle avait par exemple déclaré à Psychology Today, en 2015, qu’elle avait tenté de se suicider une première fois à l’âge de seize ans (outil choisi : une paire de ciseaux).

Elle n’a été diagnostiquée maniaco-dépressive qu’à l’âge de vingt ans, alors que ses troubles avaient démarré à l’adolescence, et a par suite participé à une étude médicale à l’hôpital New York-Presbyterian de Manhattan. Elle a finalement été diagnostiquée victime d’un trouble schizo-affectif, affirmant à Psychology Today : « J’ai toujours vu et entendu des choses invisibles pour les autres. De nombreuses visions ou rêves se concrétisaient, ce que ma famille et mes amis ont décrit comme un ‘pouvoir psychique’. Cela a provoqué nombre de drames à l’école : j’ai été considérée comme un monstre, et victime de violences. À mes dix-sept ans, les visions et les rencontres avec les créatures d’un autre monde étaient devenues presque quotidiennes. »

Dans un entretien avec Revolver, Janus a décrit l’évolution du trouble schizo-affectif vers une schizophrénie complète, qui l’a affectée à sa vingtaine et s’est poursuivie jusqu’à sa mort. En 2015, elle a été diagnostiquée d’un cancer de l’utérus alors que Huntress travaillait sur son troisième album, Static. Suite à quoi elle a subi une hystérectomie. Cruel destin.

