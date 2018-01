Jeremy Inkel (Frontline Assembly) est décédé

Jeremy Inkel, membre de de Frontline Assembly et programmeur et claviériste au sein de Left Spine Down, collaborateur aussi de Noise Unit et Delerium, est décédé le 13 janvier 2018.

–

L’annonce officielle vient d’être faite par son père sur Facebook, Michel Inkel.

Jeremy est mort prématurément à l’âge de trente-quatre ans des suites de complications de l’asthme. Inkel avait intégré FLA aux côtés de Bill Leeb en 2005 avec Jared Slingerland, co-écrivant et produisant l’album Artificial Soldier. On ne compte plus ses remixes, travaux de production et coécritures (16Volt, Tweaker, Escalator, Cyanotic, FMTA).

Une figure.

Ci-dessous, l’annonce de Michel Inkel via FB, suivie d’un communiqué personnel de Rhys Fulber (FLA) :





