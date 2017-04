Jarboe : nouvel album digital

As Mind Dissolves As Song est le nouvel opus digital de l’ex-Swans et est disponible sur www.thelivingjarboe.com (download payant – lien direct).

Cette nouvelle collection de choses a été inspirée par l’observation par Jarboe de la rhétorique observée de l’un des candidats aux élections présidentielles américaines de 2016, alors qu’elle-même lisait simultanément des poèmes d’amour de Rumi.

As Mind Dissolves As Song – tracklisting :

01. Holiness / 02. Escape / 03. Revealed / 04. For Love / 05. Love does know / 06. Enter / 07. The Artist / 08. The Rally / 09. This too / 10. Begin / 11. Escape call / 12. Ocean

