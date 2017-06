Inkubus Sukkubus : nouvel album

Intitulé Belas Knap, le nouvel album d’Inkubus Sukkubus est la seconde partie de leur Tales of Witchcraft and Wonder trilogie, et il fait suite à l’album Barrow Wake sorti l’année dernière.

Vous pouvez le précommander sur le site officiel du groupe, et découvrir ci-dessous un court extrait :