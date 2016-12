Immortal : nouvel album en 2017

Après la bisbille ayant perduré entre Abbath (Olve Eikemo, finalement débarqué d’Immortal) et ceux qui ont conservé les droits d’usage sur le nom du groupe (à savoir Demonaz [Harald Nævdal au civil] et le batteur Horgh [Reidar Horghagen]), Immortal refait parler de lui.

L’idée semble de revenir à l’essentiel : la nouvelle incarnation du projet ne comprend donc officiellement que ces deux musiciens, lesquels annoncent qu’ils entreront en studio en janvier pour débuter l’enregistrement de leur neuvième album studio. Une sortie est programmée pour 2017 chez Nuclear Blast.

Selon les deux acolytes, et en substance, « les compositions étaient prêtes depuis un certain temps, mais il restait à choisir le bon endroit et le bon moment pour leur enregistrement. Nous travaillerons de nouveau avec Peter Tägtgren aux studios Abyss. Peter a produit nos quatre derniers albums. Le groupe entrera en studio pendant l’hiver – question de bonne atmosphère. Nous sommes impatients d’enregistrer et de présenter le nouvel opus aux hordes, courant 2017.

Les morceaux qui apparaîtront sur l’album sont : ‘Northern Chaos Gods’, ‘Into Battle Ride’, ‘Gates to Blashyrkh’, ‘Blacker of Worlds’, ‘Where Mountains rise’, ‘Grim and Dark’, ‘Called to Ice’ et ‘Ravendark’. »

Selon les deux musiciens, ce disque sera « le plus sombre et le plus froid depuis longtemps » : un BM tel que les fans l’attendent, structuré notamment sur des « riffs majestueux » et des « histoires de notre puissant royaume. Des morceaux épiques et des durées plus longues que sur n’importe lequel de nos albums précédents. »

Le groupe précise aussi que c’est Demonaz qui se chargera désormais du chant suite à la scission de 2014, et évoque l’état d’esprit dans lequel se poursuit l’aventure : « Le soutien massif des fans a été très motivant et nous ne les laisserons pas tomber », déclare le binôme : « Après les incidents de l’année dernière, il était temps de revenir aux racines musicales du groupe (…). »

Revenant sur le retard pris à finaliser le nouvel opus studio, Immortal précise : « De 2010 à 2014, Immortal a écrit toutes les compositions pour le successeur d’All Shall Fall, mais quand Abbath a quitté le groupe en 2014, il en a changé les paroles, les titres et a enregistré ces chansons pour son soi-disant ‘album solo’. Nous avons donc dû nous concentrer sur la création d’un nouvel album presque à partir de zéro, ce qui forme la principale raison du temps pris par ces choses. Nous sommes maintenant impatients d’enregistrer le nouvel album et de le présenter à tous ceux qui ont montré leur loyauté et leur soutien. Immortal a toujours constitué une force unique et imparable, et il en va de même pour nos fans. Nous ne modifierons jamais rien dans notre musique ni dans notre notre attitude. »

