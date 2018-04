Immortal : nouvel album début juillet

C’est le 6 juillet que la nouvelle mouture d’Immortal dévoilera, neuf ans après All shall fall, son neuvième opus. Tout finit par arriver.

S’appuyant désormais sur les seules personnes de Demonaz (Harald Nævdal) et Horgh (Reidar Horghagen), Immortal présente avec Northern Chaos Gods une collection de huit nouvelles compositions pour un total de quarante-cinq minutes de metal extreme, speed et glacial. Le disque est annoncé par les protagonistes comme un « retour aux sources ».

Northern Chaos Gods a été produit par Peter Tägtgren (Abyss Studio), personne ayant travaillé auparavant sur At the Heart of Winter, Damned in Black, Sounds of Northern Darkness et le dernier album en date.

« Nous nous dédions à Immortal, dans le respect de notre propre passé musical », déclarent Demonaz et Horgh. « L’album est conceptuel, et c’est la première étape dans la réinvestigation de notre passé et de notre attitude. La fidélité envers les fans et notre propre histoire musicale est capitale (…). »

Les deux hommes font part de leur joie d’aboutir le processus : « Nous avons investi énormément d’énergie [dans le nouvel album] et nous voulions offrir le meilleur. Ce fut un plaisir de terminer le processus studio et surtout de ressentir une attirance envers le résultat final. Peter Tägtgren a fait un travail remarquable en le produisant et en le mixant, nous avons hâte de le sortir et sommes ravis de partager notre expérience. »

Plusieurs formats sont en voie de publication : un premier court présentant le titre éponyme « Northern Chaos Gods ». Il sera disponible en trois couleurs différentes et en édition strictement limitée. La version numérique du titre sera disponible le 11 mai, tandis que le single physique sortira le 25 mai sous les formes suivantes :

– vinyle blanc (limité à 500 copies)

– vinyle rouge (limité à 300 pièces)

Demonaz est désormais seul en charge du chant depuis la séparation avec Abbath, en 2014. Tägtgren s’est chargé des parties basse pour les séances studio.

En 2016, les deux musiciens conservant aujourd’hui la flamme, faisaient part du ressentiment vis-à-vis de celui ayant pris voie solo : dans leurs propres termes, le retard dans la publication de nouvelles oeuvres était en grande partie le résultat de la scission avec Abbath. « De 2010 à 2014, Immortal a écrit toutes les chansons pour le successeur de All shall fall, mais quand Abbath a quitté le groupe en 2014, il a changé les paroles, chansons et enregistré ces chansons pour son disque ‘solo’ », dixit Demonaz et Horgh. Ambiance. « Nous avons dû nous concentrer sur la création d’un nouvel album presque à partir de rien, ce qui explique le temps pris par les choses. »

