Houses Of Heaven : premier EP en mai

Il y a eu Veil Veil Vanish, puis Vaniish. Dans les deux cas, musique froide haut de gamme.

Un nouveau projet lié à Vaniish émerge chez le beau label spécialisé Felte : Houses Oh Heaven, composé de Keven Tecon, Nick Ott et Adam Beck (soit les trois quarts de Vaniish, à savoir Vaniish sans Amy Rosenoff). Leur son hypnotique, kraut et cold présente un spectre sonore fascinant et imprégné de psychédélisme. Ainsi nommé, le trio sort le 19 mai un premier EP, Remnant (298 copies physiques en précommande), et diffuse en guise de teaser le morceau « Black Waves ». Un titre aux percussions bouclées et profond en climat, qui peut être écouté ici.

Plusieurs dates live sont programmées en avril aux Etats-Unis.

Photo : Ricardo Esway

> HOUSES OF HEAVEN ONLINE

– Site officiel

– Facebook

Be Sociable, Share!