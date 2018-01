Happiness Project : nouvel EP sur BOREDOMproduct

BOREDOMproduct, qui a récemment sorti un opus tribute à Martin Dupont (Broken Memory), charge son calendrier pour 2018.

Non seulement est annoncée la sortie d’une publication pour un nouveau projet nommé Overklookers (dévoilement prochain du line-up), mais est aussi confirmé le retour des synth-poppers de Happiness Project, dont le précédent format long était aussi sorti sur le label spécialisé du sud de la France.

C’est un nouvel EP qui surgira dans un premier temps, Big Cities, incluant nouvelles compositions et remixes, pour un total de six plages.

Le groupe, prolifique ces dernières années, avait assez de matière pour cumuler la sortie d’un format semi-long et d’un format classique.

La fabrication de cet album est terminée, et il semble devoir contenir des choses plus sombres que le précédent volet. Son mixage était en cours en décembre. Il devrait donc suivre le format EP dans l’année, sauf infirmation du label, et comprendra dix compositions originales supplémentaires.

