George A. Romero est mort

C’est son propre manager, Chris Roe, qui l’a annoncé officiellement : le « Maître de l’horreur » et précurseur du cinéma de zombies, est décédé hier, dimanche 16 juillet 2017, dans un hôpital de Toronto. Il était agé de 77 ans et a succombé en présence de son épouse Suzanne et de sa fille Tina des suites d’un cancer du poumon fulgurant.

Romero laisse derrière lui une oeuvre de genre marquante, dont le sacre premier est passé par le classique La Nuit des Morts vivants (1968) (titre d’origine, abandonné ensuite : Night of the Flesh Eaters), premier d’une série de cinq volets entré plus tard au Registre National américain des Films.

Parmi ses autres travaux : Martin (1978) et deux collaborations avec Stephen King : Creepshow (1982) et The Dark Half.

Bien évidemment, les hommages pullulent sur la Toile depuis l'annonce de sa disparition.





