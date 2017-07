Gary Meskil (Pro-Pain) survit à une agression et tentative de meurtre

On n’est jamais à l’abri de rien malgré son éventuelle allure gaillarde, et Gary Meskil vient d’en faire la triste expérience.

Lundi soir dernier, le 3 juillet, le frontman de Pro-Pain a été victime d’un vol étant allée jusqu’à une tentative de… meurtre à Bruxelles. Vous avez bien lu.

Selon un communiqué publié par les autres membres du groupe, Gary s’est vu attaquer par un gang d’individus. Le musicien s’est fait dépouiller de divers effets personnels (argent et carte de crédit notamment), et a été frappé à la tête avec… un pic de glace (!).

La police est parvenue à confisquer plus d’une arme dans cette affaire et a établi l’identité de certains des suspects. Gary a rapidement été admis en institut hospitalier après avoir subi un traumatisme crânien (y compris plusieurs fractures à son visage et à sa mâchoire) et une perte de sang importante. Souhaitons lui de se remettre, et que les fans commencent à se rassurer : depuis ces évènements, l’état de Meskil est dit « stabilisé » et il semble que la rémission soit en cours.

Néanmoins, une chirurgie future pourrait s’avérer nécessaire.

Selon Nieuwsblad.be, Meskil a quitté l’hôpital et se remet de ce trauma chez un ami résidant en Belgique. Il lui aurait été préconisé des médicaments contre la douleur.

Bien évidemment et suite à cette agression, Pro-Pain a annulé ses concerts programmés à Roeselare, en Belgique (7 juillet) et Osnabrück, en Allemagne (8 juillet). Ces shows s’inscrivaient dans le cadre de la tournée support à Voice Of Rebellion, paru en juin 2015 chez SPV / Steamhammer.

Texte du communiqué de Pro-Pain :

This past Monday night, Gary was the victim of a Robbery and Attempted Murder in Brussels. He was pick-pocketed of cash, credit card, and passport, struck on the head with an ice pick and then subsequently attacked by a gang of individuals. The police have confiscated more than one weapon and they have established the identities of some of the suspects. Gary was quickly admitted to ICU after suffering head trauma (including several fractures to his face and jaw) and massive blood loss. Since then he has stabilized and is trying his best to recover, but future surgery may be necessary. We regret to inform the fans that the shows scheduled for Roeselare (July 7th) and Osnabruck (July 8th) are now officially cancelled. We will make sure to keep you all informed of any other cancellations and on Gary’s progress.

Thanks for your support at this difficult time.

