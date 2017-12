Gary Marx (ex-Sisters) : réédition vinyle de Nineteen Ninety Five & Nowhere sur D-Monic

Un jour, l’ex-Sisters Of Mercy et ex-Ghost Dance Gary Marx, compositeur et guitariste de son état, se met d’accord avec un certain Andrew Eldritch (leadership permanent des Sisters, humour éventuellement sarcastique, charisme vocal, coupe de cheveux évolutive) sur le principe consistant à composer de nouveaux titres desdits Sisters.

–

Mais Andy ne dit pas toujours oui – du moins, quand il ouvre la bouche. Le projet tombe à l’eau, Eldritch ne donnant aucun feedback après réception des maquettes. Qu’à discrétion ne tienne. Gary acheva ce qu’il put en autonomie, estimant que ces choses en valaient la peine, Andy dans la barque ou non.

Ces choses finirent donc par exister et une dizaine de morceaux originaux sortirent en format CD sur le label D-Monic, piloté par un certain Laurent LF – lui-même grand adepte des Sisters – et responsable déjà de belles sorties ou ressorties dans les eaux troubles du rock gothique et consorts (Corpus Delicti, Sweet William, etc.).

L’année prochaine ressortira donc à l’initiative du même label, et en raison d’une demande qui n’a pas faibli, cette collection de compositions baptisée Nineteen Ninety Five & Nowhere – et ce dans un format vinyle que l’on devine beau, au regard des éléments présentés sur la page informative dédiée et du soin dont le label est coutumier dans la fabrication de ses produits.

Un nouvel artwork est au programme, et l’ensemble des morceaux a été remasterisé pour l’occasion.

Le format vinyle comprendra un code d’accès au download digital des versions remasterisées.

Il reste désormais un délai d’un peu moins de trois ans à Andrew Eldritch avant la fin du (premier ?) règne de Donald Trump pour sortir un nouvel album des Sisters Of Mercy.

God bless America.

Nineteen Ninety Five And Nowhere by Gary Marx (Limited & remastered 12" Vinyl) by Gary MARX

> NINETEEN NINETY FIVE AND NOWHERE

– Précommandes ici.

– Informations ici.





> GARY MARX ONLINE

– Site officiel

