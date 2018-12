Gang Of Four : nouvel album début mars 2019

Les vétérans funk-punk / post-punk annoncent la sortie d’un nouvel album studio après leur dernier EP, Complicit, dont le morceau « Ivanka » était délicieusement dédié à la jeune dame et au clan Trump.

–

Quarante ans après Entertainment!, leur premier album studio, les anciens ne désarment pas.

Le prochain opus s’intitule HAPPY NOW et sortira le 1er mars de l’année prochaine via PledgeMusic. Il succèdera à What Happens Next, paru courant 2015. Des dates américaines sont d’ores et déjà annoncées en support du nouvel album à partir du mois de février.

