Gang Of Four : nouveau single aujourd’hui

C’est le deuxième extrait à venir en présentation du prochain EP du combo post-punk phare : Complicit – titre du EP – sortira le 28 avril 2018, et forme le premier vrai nouveau travail du groupe depuis trois ans, après l’album collaboratif What Happens Next.

[Photo Andy Gill : Tom Sheehan]

–

Le single « Ivanka (Things You can’t have) » offre donc nouvel avant-goût, fruit d’une coproduction entre le leader Andy Gill et Ben Hillier (Blur, Depeche Mode).

Le morceau est sous-tendu par une ligne de basse industrielle tordue et, incrustées dans les paroles, surgissent des citations d’Ivanka sur elle-même et des observations sur son père, selon le descriptif du morceau fait par le leader Andy Gill.

« Il eût été facile d’être extrêmement accablant pour Donald Trump et comme tout le monde, bien sûr, j’aurais pu le nommer de toutes sortes. Ce qui m’a plus intéressé, à ce sujet, est le commentaire général d’Ivanka dans les premiers moments de cette administration. Il était fascinant d’avoir une sorte d’explication ou de justification de la part de la fille qui s’était déjà vue octroyer un poste officiel à la Maison Blanche – et franchement, la substance était plutôt drôle. Mais bien que les personnages de la famille Trump soient intéressants, ce sont davantage les idéologies et la politique qu’ils représentent, qui méritent description. »

Un nouvel album studio de Gang Of Four est prévu pour l’été 2018.

Gang Of Four

Prochaines dates live :

Notez dans la série de dates suivantes, une apparition de Gill & co. lors du festival Neuropa, qui se tient les 28 et 29 avril à Bologne. GO4 y prendra les planches aux côtés de New Model Army, The Young Gods et Client.

Beau programme.



27/04/2018 – Bologne (Italie) / Zona Roveri Music Factory – FB event

28/04/2018 – Rome (Italie) / Traffic Club Roma

14/05/2018 – Buenos Aires, Palermo (Agentine) / Niceto Club

19/05/2018 – Mexico, Cuauhtemoc (Mexique) / Festival Marvin CDMX

08/08/2018 – Horten (Norvège) / Bueskytterbanen

05/10/2018 – Londres (Royaume-Uni) / 100 Club

> GANG OF FOUR ONLINE

– Site officiel

– Facebook

Be Sociable, Share!