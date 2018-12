Front Line Assembly : nouvel album début 2019

Le combo culte électro-industriel toujours emmené par Bill Leeb (photo) et Rhys Fulber, se fera un plaisir de vous surprendre une nouvelle fois avec son prochain album studio. Il le promet.

Wake Up The Coma comprendra un total de douze nouvelles compositions et repoussera les limites du genre, FLA y développant de nouveaux éléments.

Le disque verra donc le groupe étendre sa sphère sonore de comprendra des contributions de gens de l’extérieur – des noms appétissants : Robert Görl (DAF), Nick Holmes (Paradise Lost), et Chris Connelly (Revolting Cocks, Cocksure). Rénover, c’est parfois s’entourer.

L’album sortira le 8 février 2019 et succèdera au nouveau single « Eye on you ».

Wake Up The Coma – Tracklist :

01. Eye on You (feat. Robert Görl) / 02. Arbeit / 03. Rock me Amadeus (feat. Jimmy Urine) / 04. Tilt / 05. Hatevol / 06. Proximity / 07. Living a Lie / 08. Wake up the Coma (feat. Nick Holmes) / 09. Mesmerized / 10. Negative Territory / 11. Structures / 12. Spitting Wind (feat. Chris Connelly)

