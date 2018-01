Freitot : premier album chez Mystyk Prod en mai

Une petite chose arrivera prochainement à portée de vos esgourdes – et qui risque de les nettoyer, ventiler, défriser, démieller, disperser – bref, vous choisissez le(s) verbe(s) en fonction de votre cas personnel, on ne va pas tout faire non plus.

En résumé, c’est à vos risques et périls. Cette petite chose, en travail depuis au moins 2015, pourrait être monstrueuse et s’appelle Freitot, du nom d’un projet commun à Etienne Sarthou (AqME), Arno Strobl (Carnival In Coal) et Fabien Desgardins (Benighted). Autant dire, des chevelus qui savent à peu ce que veulent dire des expressions telles que :

– envoyer du lourd (classique, un brin surfait) ;

– ou bouffer le veau et après, la mère (la deuxième est de nous).

Ce ne sera plus très long.

Le premier album (éponyme) du trio sera disponible en mai 2018, sa pochette est belle et évocatrice (ça semble tourner rond moyen en cellule) et la distribution de la chose sera assurée par Season Of Mist. La présentation officielle parle d’un son « death metal de tradition dans l’esprit des débuts d’Entombed et d’Edge Of Sanity, avec quelques clins d’oeil à Slayer. » Le résultat est annoncé comme lourd en riffs, flamboyant en soli. Et connaissant les capacités d’Arno Strobl au chant, il est probable que certains s’en souviennent longtemps.

Et pensez au peigne, aussi.

Pour les oreilles.

