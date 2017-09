France de Griessen : expo aquarelles – Paris

« Aux rêveurs les mains pleines »

Exposition d’aquarelles de France de Griessen

Depuis Teen Machine France a sorti deux albums solo (Electric Ballerina et Saint Sebastien) en collaboration avec François « Shanka » Maigret (No One Is Innocent / The Dukes). Le troisième, enregistré avec Jamie Candiloro (Rem, Courtney Love, Willie Nelson, Ryan Adams…) à Los Angeles, est prévu pour 2018. Alors, en attendant, elle vous invite à une exposition de ses aquarelles du 14 septembre au 11 octobre 2017 à L’Arrosoir, un fleuriste distingué.

Voici les mots qu’elle partage à ce sujet :

« L’aquarelle, si délicate dans sa presque transparence, si accessible dans son rendu, est l’un de mes moyens de prédilection pour retranscrire des émotions, des atmosphères, des questionnements ou des messages.

Il y a aussi quelque chose d’immédiat dans son maniement, qui laisse libre court à l’instinct et à la rêverie, et qui chez moi favorise le processus magique de l’apparition de visions, de souvenirs, d’associations d’images et de mots.

Les possibilités infinies de demi-tons qui se fondent les uns dans les autres, propres à cette technique, sont aussi une invitation à mettre en scène et à représenter la nature.

Lorsque l’idée me vient, je commence par dessiner au crayon. Et je laisse toujours ce premier « bâti » sur le papier. Il est plus ou moins apparent selon les cas, quoi qu’il en soit il fait partie intégrante de l’aquarelle achevée, un peu comme des fondations. Il y a aussi pour moi une conviction artistique dans le fait de laisser intentionnellement vivre ce premier jet de la main, fût-il parfois imparfait ou irrégulier : comme dans la nature, je trouve que les singularités et les imperfections ont leur beauté.

J’essaie dans mon travail de mettre en œuvre mon amour du minimalisme poétique et du symbolisme et de m’exprimer visuellement avec beaucoup de simplicité, en conservant toujours la part de mystère de mes visions, qu’elles soient mélancoliques ou pleines de joie.

Je conçois mes aquarelles comme des poèmes visuels évoquant visions, rêves ou souvenirs, de mon cœur vers le vôtre… »

France de Griessen

Vernissage le jeudi 14 septembre de 19h à 22h

L’Arrosoir : 80, rue Oberkampf – 75011 Paris

Horaires : tous les jours de 10h30 à 20h30

Be Sociable, Share!