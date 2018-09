Follow Me Not – We’re dying (45 tours et clip)

Il manquait ce format à Follow Me Not : après les démos CDr, les CD, les Eps digitaux, voici venu son 45 tours.

A l’ancienne, deux titres, une pochette sympa comme tout, un petit prix.

Pour l’accompagner un clip en rouge et blanc, d’images libres de droit, assemblées par Gweza..

Et le contenu ?

La basse de Mik Chevalier est omniprésente, roborative et dansante, entre kraut et cold. De légères variations (on appelle encore ça des refrains) viennent pousser la machine humaine plus haut. La voix de Nicolas Guerroué s’affirme, joue des ambiances, sait varier. Il retrouve son style à la Radio Dept, un peu laissé de côté le temps du très bon If the Sky remains.

En face B, une reprise de « Ghost », morceau d’October 27th, groupe dans lequel jouait justement Mik.

We're Dying [UPR098] (cold pop) by FOLLOW ME NOT

Be Sociable, Share!