Fields Of The Nephilim : « Prophecy » en vinyle

Pour célébrer la nouvelle année, Fields Of The Nephilim propose enfin l’édition physique du single « Prophecy » sorti l’année dernière, en digital seulement.

Ce morceau, présenté live avant que soit révélée sa prise studio, a été concocté par Carl McCoy en compagnie de Gav King (guitares) et Lee Newell (batterie), membres permanents de FOTN depuis 2007.

« Prophecy » se présentera sous la forme d’un vinyle rouge sept pouces, qu’il est possible désormais de commander via le site de merch officiel du groupe (NB : section « Media »).

Aucune indication précise, par contre, n’est donnée pour l’heure sur les contenus additionnels (face B ?) dans le format physique, en dehors de la présence d’une carte postale. Il est donc possible qu’il s’agisse là d’un vinyle à face unique.

« Prophecy » peut en outre et toujours être écouté via Youtube :

