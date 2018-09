Festival musique electro-industrielle – 15 septembre – Paris

Nos ami(e)s du Grand Paris ont de la chance. Ou plutôt, ils et elles sont assez nombreux pour qu’une telle affiche puisse voir le jour. Espérons qu’ils et elles feront honneur à ce programme alléchant.

Le lieu ? Le Petit Bain (7, Port de la Gare – Paris 13è – M° Quai de la Gare ou RER Biblio F. Mitterrand), une vraie salle, et pas excentrée (certains râlaient contre Montreuil, contre La Villette, si si, je vous jure !).

La date ? Le 15 septembre. Un samedi, quoi. C’est bien pour ceux et celles qui ont leur dimanche matin et qui sont fatigué(e)s le vendredi soir.

Le prix ? 18 € pour six groupes, les sets DJ (de Substencia et DistortedChaos) et une soirée de 20h00 à 5h00 (allez, gageons qu’il y aura un peu de rab’ pour prendre le métro).

Bon, tout le monde n’a plus vingt-trente-quarante ans et la fatigue sera là, osent dire d’autres… Euh, pas sûr, on a de nouveau des jeunes qui sortent et certains des plus anciens tiendront facilement à l’annonce de l’affiche.

Parce que, c’est du très bon, entre chant du cygne d’une scène qui malgré les modes va de l’avant et culot monstre pour imposer ces couleurs sur Paris* ! Ils sont deux à l’organisation : bravo pour l’audace. Ah… oui : je suis sûr que ça leur évitera quelques jours d’angoisse si vous achetez directement le billet après avoir lu la news.

Monolith

Empusae (feat. Marc T.)

Hypnoskull

Meta Meat (c’est par eux que l’info a tourné par ici)

Sylvgheist Maëlström

Diaphane

Event Facebook

*Merci Oberkampf !

