Fernando Ribeiro (Moonspell) s’occupe avec Alma Mater

Pour ceux d’entre vous qui ne le sauraient pas déjà, il est né il y a peu (fondation : 2016) une nouvelle compagnie pilotée par le chanteur du groupe metal portugais, et qui se donne pour mission de sortir ou ressortir des produits originaux, sonores ou littéraires et liés à l’univers musical dont on le sait proche.

Alors que Moonspell programme la sortie d’un DVD live, Ribeiro nourrit cette aventure qu’est Alma Mater Books & Records, présentant son initiative en ces termes : « Même si j’adore ce que je fais avec Moonspell, j’ai toujours été attiré par d’autres choses. Nombre de mes idoles personnelles, telles Quorthon (Ace Thomas Forsberg) de Bathory ou Tom Gabriel Fischer, ont toujours eu d’autres fonctions, tournant certes autour de leurs groupes mais pas limitées à cette sphère, ce que je trouve inspirant. Associer les deux choses que j’aime le plus, à savoir de la musique géniale et qui porte du sens, et de l’excellente littérature ou de la poésie, est mon plan avec Alma Mater. (…) Nous faisons de notre mieux pour faire d’Alma Mater Books & Records un label solide et durable, en regardant vers l’avenir et en signant des talents portugais (Desire + Okkultist) (…) ; mais aussi en piochant dans le répertoire pour créer des éditions haut de gamme tout en recherchant des groupes qui nous ont inspirés en tant que musiciens, et en diffusant cet héritage à travers des éditions limitées, comme [cela sera fait pour l’inimitable Clouds de Tiamat ou les premiers travaux de paradise Lost – et beaucoup d’autres choses encore à venir. »

Parmi les prochaines sorties du label : une édition spéciale du Wolfheart de Moonspell, et un format single. Voir ci-dessous !

