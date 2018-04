Fatcat Records signe Melt

Notre gros matou bagarreur vient de récupérer Melt, un duo devenu groupe à quatre. Deux anciens titres ont été mis en écoute, « Stigmata » et « Cypher ». On y découvre la voix bien éraillée à la limite de la rupture de Charlotte et des belles affinités mélancoliques et puissantes. Le potentiel étant là, on inscrit le groupe sur nos fiches et on guette leur deuxième album prévu cette année.

Les Toulousains peuvent aller les voir le 20 avril dans le cadre de la soirée 4 Imaginary Boys, à l’Usine à Musique. Quelques autres dates, présentation et morceaux à découvrir sur La page du label.

Be Sociable, Share!