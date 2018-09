Esben And The Witch : nouvel album pour novembre

Le nouvel album du trio faiseur d’ambiances paradoxales Esben And The Witch (Berlin) sortira à la mi-novembre via Season Of Mist, et s’intitule Nowhere.

Les précommandes ont débuté sur la plateforme Big Cartel.

Nowhere comprendra six nouvelles compositions et se présente sous un grand nombre de formats différents (CD, LP, formats physiques signés ou non), accompagnés de divers items (t-shirt exclusif, cartes…). Les amateurs de belles choses apprécieront… mais ce n’est pas la seule actualité pour Daniel, Thomas et Rachel.

Il semble en en effet que le groupe ait l’intention de répandre parole. Et pas à un petit niveau. Son agenda parle pour lui : un grand nombre de concerts est aussi prévu à partir de novembre, dont un show au Point Ephémère à Paris, le 29, puis le 30 à la Scène Michelet à Nantes.

La liste des dates, qui court pour l’heure jusqu’à mars 2019, se trouve ici.

Nowhere – tracklisting

1. A Desire For Light

2. Dull Gret

3. Golden Purifier

4. The Unspoiled

5. Seclusion

6. Darkness (I Too Am Here)

> ESBEN AND THE WITCH ONLINE

– Facebook

