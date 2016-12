Entombed : avenir indéfini

Que ce soit pour le live ou pour de nouveaux enregistrements studio, le futur d’Entombed reste pour l’heure à définir. Le nouveau line-up du groupe* portant le nom officiel (à distinguer, rappelons-le, de l’Entombed AD emmené par le chanteur Lars-Göran Petrov), a semblé vouloir se réactiver à travers ses apparitions récentes : le 12 novembre à Malmö, Entombed a assuré une performance live spéciale restituant l’album Clandestine (1991), ce qui n’est a priori pas mince chose à mettre en place. Pour mémoire, le groupe était accompagné de l’Orchestre Symphonique de Malmö, dirigé par Josef Rhedin (cf. vidéos ci-dessous).

(*) Alex Hellid (guitare) / Ulf « Uffe » Cederlund (guitare) / Nicke Andersson (batterie)

+ les membres de Morbus Chron : Robert Andersson (chant) / Edvin Aftonfalk (basse)

La suite, pour l’heure, semble nébuleuse.

Dans des déclarations récentes à Riffs Magazine, formulées en réponse à une question sur des dates supplémentaires voire une tournée européenne, Uffe (à la tête d’un nouveau projet solo nommé Ulf Cederlund & The Swarm Of Souls) a répondu qu’aucun plan n’avait été tiré sur la comète et qu’il n’était pas sûr qu’ils « le refassent ». Si jamais cela devait arriver, Cederlund disait espérer que les nouveaux membres Edvin et Robert soient « intéressés ». Son verdict personnel est que la configuration actuelle d’Entombed a pour l’heure très bien fonctionné – mais pour l’essentiel, Uffe ne voit pas le groupe « de nouveau sur la route. Nous avons trop de choses qui nous occupent en ce moment. »

Et le sentiment d’Uffe va dans le même sens concernant la possibilité de nouveaux enregistrements. L’incertitude plane : « Nous en avons parlé », dit-il, « mais je ne suis certains que ça se produise. Peut-être un jour, si nous avons du temps en commun et un nombre suffisant d’idées pour des chansons. Ce serait intéressant de le faire [mais] nous tous restons très occupés dans nos vies respectives (…). Et puis je ne crois pas qu’il soit si important que cela de faire un autre album d’Entombed. Personnellement je serais même heureux de continuer à jouer Clandestine pour toujours, si nous devions rejouer live. »

C’est ce qui s’appelle assumer franchement l’optique « nostalgie ».

Enfin, Uffe confirme que le groupe aurait réenregistré plusieurs de ses plus vieux titres, mais qu’à ce jour il n’existe aucun projet de sortir ces « travaux ». Il s’gaissait de se remettre en selle avec ces sessions studio, et rien de plus. A tous points de vue donc, le terme de « projet » semble aujourd’hui s’éloigner du vocable en cours dans le line-up 2016… confirmant ainsi distance prise par les musiciens originel avec l’idée d’activité régulière, distance que l’on retrouvait en explication de fond du chanteur Lars-Göran petrov dans sa décision de lancer un « Entombed parallèle ».















