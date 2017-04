Enslaved est en studio

Le remarquable In Times sortait il y a deux ans, et 2017 ouvre déjà une nouvelle ère créative pour Enslaved. La formation phare du black metal progressif a remis en effet le couvert pour donner naissance à un nouvel et quatorzième opus.

Les Norvégiens se trouvent dans les studios Duper & Solslottet (Bergen) jusqu’à la fin du mois d’avril et le son qu’il s y produiront sera ensuite mixé et masterisé par un certain Jens Bogren aux fameux Fascination Street Studios. Le groupe annonce un contenu aux touches épiques, original et rafraîchissant – et qui devrait contenir de nouveaux et surprenants éléments.

« C’est absolument fantastique d’être dans le studio avec ces nouvelles compositions », déclare Ivar Bjørnson. « Tant de portes ont été ouvertes avec In Times et les temps qui ont suivi, pour nous en tant que groupe, pour moi aussi en tant que compositeur et, je suppose, pour nous tous sur un plan personnel. Je n’ai jamais travaillé aussi fort pour créer un album auparavant. Il y a une cette intensité continue dans le studio : tout le monde donne tout, chaque heure de chaque jour. Notre unité est plus forte que jamais, ce qui est évident dans le son. Le concept monté par moi-même et mon vieux frère de guerre Grutle est le plus fort sur lequel nous ayons oeuvré jusqu’à présent. Enfin, je suis fier que nous ayons pris plus de risques que jamais. Un, en particulier – et il donne des résultats impressionnants. Ce que cela signifie ? Restez à l’écoute pour le découvrir ! »

La couverture du prochain album d’Enslaved sera créée par le créateur et peintre de renom Truls Espedal. Plus d’informations prochainement.

