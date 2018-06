Einstürzende Neubauten : ‘Grundstück’ arrive dans les mains du grand public

Ceux des adeptes de la formation expérimentale qui avaient participé au financement de l’affaire via la projet Phase II auront gardé l’exclusivité sur le support physique de l’album Grundstück pendant… treize ans (adeptes auxquels il faut ajouter ceux qui avaient acheté des copies sur la tournée 2008 de Neubauten).

Voilà en effet qu’Einstürzende Neubauten annonce la sortie officielle du fameux format dix titres pour la rentrée 2018, et plus précisément le 7 septembre prochain. Du physique, donc : CD et vinyle au programme. Ces deux formats physiques comprendront un DVD – a priori une trace live de 2004 au Palast der Republik – et un livret exclusif. Une occasion que ne manqueront pas ceux qui avaient raté l’occasion de se procurer une édition officielle de cette expérimentation restée unique.

Dans l’attente, EN reste actif en concert : des dates sont programmées pour la rentrée, dont une avec dEUS et Blonde Redhead le 1er septembre à Prato.

Grundstück – tracklisting

1. Good Morning Everybody (Featuring – The Bouzoukis Of Anavesos)

2. GS1

3. GS2

4. Unseasonable Weather

5. GS3

6. Vox Populi

7. November / Sie Laechelt

8. Neun Arme / Die Nacht

9. Wo Sind Meine Schuhe?

10. Tagelang Weiss

