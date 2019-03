Einstürzende Neubauten enregistre un nouvel album en 2019

Les papes de la musique ambiante et expérimentale remettent le couvert cette année. Ils l’annoncent officiellement.

Photo : Thomas Rabsch

–

Il était temps de remettre le couvert, visiblement. Le groupe projette en effet de se rendre en studio pour un nouvel album dont ils annoncent la parution pour 2019.

Pour ce faire, ils lancent la Supporter Phase IV (les adeptes connaissent) et invitent tout un chacun à rejointdre la supporter team.

Plus d’informations, évidemment, en souscrivant à neubauten.org.

