Egoprisme : nouvel EP

Après deux EP sortis sur le label indépendant Beko (The KVB, Tropic of Cancer…), le projet français Egoprisme vient de sortir son nouvel EP deux titres, cette fois sur le label irlandais, Tonn Recordings.

Intitulé Once You Get There, vous pouvez l’écouter et l’acheter via Bandcamp.