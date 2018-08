Ed King (Lynyrd Skynyrd) est mort

L’ancien guitariste de Lynyrd Skynyrd, ex-membre aussi de Strawberry Alarm Clock, est décédé mardi à Nashville, chez lui, à l’âge de soixante-huit ans.

–

La cause de sa mort n’est pas précisée mais selon Rolling Stone, il avait combattu un cancer du poumon.

Né en Californie, il avait rejoint Lynyrd Skynyrd en 1972, puis en était reparti des suites d’une altercation physique avec le chanteur Ronnie Van Zant. Avant son départ, il avait participé à trois albums du groupe et avait forgé le fameux son « triple-guitare » de LS avec ses comparses Gary Rossington et Allen Collins.

Deux ans plus tard, ce sera la disparition pure et simple du groupe des origines suite au crash d’avion qui coûtera la vie à trois membres dont Van Zant. King fera son retour dans l’entité Lynyrd Skynyrd en 1987 pour la tournée de réunion incluant le frère de Van Zant, Johnny, au chant. Il en est reparti en 1996 en raison de problèmes cardiaques et a subi bien plus tard, en 2011, une transplantation.

Un des grands faits d’armes d’Ed dans l’histoire du groupe, avec au bout la reconnaissance publique, restera sa participation à l’écriture du standard « Sweet Home Alabama ».

Lynyrd Skynyrd reste en vie aujourd’hui par la présence au collectif du survivant Gary Rossington.

