Draconian : au travail

Sans rien dévoiler de précis, Draconian redonne signe de vie : le groupe dévoile aujourd’hui que des travaux sont en cours, et jure que « l’attente en valait la peine. »

–

Personne n’en doute, ni non plus de l’art du teasing propre aux intéressés… mais on attendra d’en savoir plus. Les derniers actes de bravoure de Draconian se résument pour l’heure à l’intégration de la chanteuse Heike Langhans en 2012 (photo) et à la sortie par la suite d’une album studio fort correct : Sovran, paru en 2015.

Quoi qu’il en soit, du son semble bien en préparation et, a priori, à un stade avancé.

Sur le plan visuel ça ne lésine pas non plus. La preuve ci-dessous.

Serrez les rangs.

