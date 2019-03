Douglas P (Death In June) nous écrit

Le leader et éternal frontman de DIJ nous a envoyé un petit message hier. Il semble que le marché du disque prenne une nouvelle tangente pour le projet neofolk.

–

Et Douglas nous le fait savoir en ces termes : « For the first time in 30 years sales of DIJ vinyl have outstripped CDs which is quite interesting and we have to keep pace with this. But who know what’s happening on the download front? »

Qui un jour a dit que le vinyle ne survivrait pas au CD ? Notre enquête est lancée et si jamais nous trouvons le coupable, nous lui faisons manger l’intégrale en édition spéciale LP couleurs.

Be Sociable, Share!