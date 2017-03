DJ Hell : nouvel album fin avril

Ce coquin de DJ Hell avait déjà teasé son petit monde sur son prochain album. Fin 2017, il portait en effet à la connaissance du public le titre « I want you » dans un clip, comment dire, sensuellement orienté et mis en images par Tom Of Finland (voir plus bas). Les crédits figurant sous cette vidéo laissaient entrevoir le gros « plus » à venir. Il était question d’un nouvel opus intitulé Zukunftsmusik, de l’allemand « musique du futur ».

Ce nouveau long-format sort donc huit ans après Teufelswerk, et DJ Hell vient de dévoiler la pochette très minimale et design de ce chapitre V. Il sort le 28 avril sur le label du monsieur, à savoir le bien connu Hell International Deejay Gigolo Records. L’homme y exposera un champ sonore diversifié et typique de son univers : des aspects subversifs seront au programme, mais aussi de grandes nappes cosmiques et des drops inattendus.

Le protagoniste principal y explore aussi les changements sociaux de ces quarante dernières années, avec en ligne de mire ce que lui perçoit comme l’acceptation de la culture gay – des évolutions indissociables de l’histoire de la scène techno depuis sa naissance.

Zukunftsmusik – Tracklist :

01. Anywhere, anytime

02. Car Car Car

03. High Priest of Hell

04. Wir reiten durch die Nacht

05. Army of Strangers

06. Guede

07. I Want U

08. 2 die 2 sleep

09. K-House

10. Wild at Art

