Dive : nouvel album en mai

L’artiste electro minimaliste belge Dirk Ivens n’avait plus fait parler de Dive – sous l’angle créatif – depuis un bail. Plus de dix ans de pause au compteur : pas d’écriture, mais des apparitions live de ci de là.

2017 change la donne avec Underneath, nouvelle collection de constructions synthétiques impliquant aux côtés de Dirk les personnes d’Ivan Iusco (à l’oeuvre avec Ivens sur Concrete Jungle) et Rafael M. Espinosa (son comparse pour Behind The Sun).

L’album sort en plusieurs format : CD et LP limité en vinyle vert foncé comprenant l’édition CD. L’orientation du contenu est annoncé « minimal electronica » incluant des détails noise saillants, pour une forme s’inscrivant dans un esprit menaçant et lynchien.

Photo : Dive live @ São Paulo 2015 – Wandeclayt M.

Underneath – tracklisting

01. Underneath

02. Far away

03. Sacred Skin

04. Let me in

05. From behind

07. Howling Ground

08. A Man came

09. Melt

10. I want you

