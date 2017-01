Diamanda Galás : deux nouveaux albums

Après neuf ans d’attente, Diamanda Galás nous ravira en 2017 avec deux nouveaux albums :

– All the Way, qui comporte des réinterprétations de standards de jazz, de chansons traditionnelles et de titres country, le tout enregistré en studio ou bien en live.

– Live At Saint Thomas the Apostle Harlem, enregistré à Harlem en mai 2016.

Les deux albums sortiront fin mars et sont disponibles en précommande (et dédicacés) sur le site officiel.