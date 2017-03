Diamanda Galás : deux nouveaux albums, aujourd’hui

La fameuse cantatrice donne enfin de ses nouvelles sur disque.

Diamanda Galás sort en effet pas moins deux nouveaux albums ce 24 mars : All The Way et At Saint Thomas the Apostle Harlem.

Ces sorties cumulées se font sur son propre label Intravenal Sound Operations et forment les premières nouvelles traces depuis Guilty, Guilty, Guilty, paru en 2008.

All the Way offre un ensemble de reprises de standards blues et jazz, remaniés à la façon de Diamanda. Vous imaginez le truc.

At Saint Thomas the Apostle Harlem, lui, a été enregistré à l’église de New York lors du Red Bull Music Academy Festival 2016.

