Desiderii Marginis : Songs over Ruins réédité

Le premier et long album de Desiderii Marginis, Songs over Ruins (1997), est aujourd’hui bénéficiaire d’une réédition remasterisée par Johan Levin lui-même, présenté sous une forme nouvelle et en édition limitée. Et c’est le label canadien relocalisé en Allemagne Cyclic Law, spécialisé en musiques ambiantes, qui en est responsable.

L’album est considéré comme un disque « repère » dans le genre : une collection d’odes désolées, minimalistes, témoignage d’une douleur traversée de fardeaux religieux et spirituels. Un disque présenté par Cyclic Law comme « une incursion à travers des ruines abandonnées en même temps qu’une réflexion sur le passage du temps et l’impermanence de toutes choses physiques. »

Exceptionnel en termes de qualité et de compétences de production, ce voyage envoûtant et pressant est tour à tour tranquille et mélodique, ailleurs plonge dans des univers plus martiaux et des atmosphères industrielles. Un classique à découvrir ou redécouvrir, de nouveau rendu disponible… pour le bienfait de tous !

CD : 500 exemplaires en 6 panneaux digipack avec finition mate

LP : 250 exemplaires avec manchette intérieure imprimée et finition mate

LP Couleur: 100 Copies en vinyle vert, 150 copies en noir

Songs over Ruins – Tracklisting :

01. Songs over Ruins I

02. Scintillate II

03. Ephemeral

04. Chrism

05. Entombment

06. Ashes

07. Solemn Descent

08. The Core Of Hell II

09. Embossed In Bones

10. Songs Over Ruins II

11. Chreston

