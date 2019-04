Desiderii Marginis : nouvel album terminé, et premier extrait

Le projet dark ambient de Johan Levi, ancienne gloire de chez Cold Meat Industry et dont certaines des dernières productions sont parues sur Cyclic Law, vient de mettre la main à son prochain album.

–

C’est une période importante pour Desiderii Marginis après les shows communs assurés sur fin mars avec Raison d’Être et Creation IV à St-Petersbourg et Moscou, organisés par Mist-Crossing Division. Le nouvel opus est terminé et s’intitulera Departed. Le visuel de couverture, comme à son habitude sobre et beau, a été dévoilé.

Enthousiasmant, mais Levin douche les espoirs d’une sortie prochaine. Vita Arkivet n’est sorti qu’en 2018 et prudent, le protagoniste principal explique sans plus de détails qu’il « faudra probablement attendre un certain temps avant sa sortie. »

Néanmoins, Johan ne veut pas laisser sur leur faim les adeptes et met en ligne un premier extrait : « The Silence Of A Thousand Years », sept minutes abyssales, glaciales et romantiques à écouter ici même.

Be Sociable, Share!