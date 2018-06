Décès de Stephane Guegan (Death Power, Agressor)

Nous apprenons le décès du batteur stéphane Guégan, annoncé en les termes suivants par Alex Colin-Tocquaine le 25 juin. Avec le décès de Vinnie Paul, cette fin de semaine est décidément fort triste pour le monde de la percussion metal :

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Stephane Guegan cette nuit à 23h30 d’un cancer du poumon et d’une défaillance du foie. Il avait participé au enregistrements de Towards Beyond et Symposium of Rebirth récemment réédité chez Season Of Mist, ainsi que de Neverending Destiny. C’était un musicien hors pair et en avance sur son temps, il avait posé les bases de la batterie extrême et des arrangements classique intégrées au metal.

Toutes nos pensées vont à sa famille…

It is with great sadness that we have just heard of the death of Stephane Guégan tonight at 11:30 pm from lung cancer and liver failure. He had participated in Towards Beyond and in the recently released of Symposium of Rebirth at Season of Mist, as well as Neverending Destiny. He was an outstanding musician and ahead of his time, he laid the foundation for extreme drums and classic arrangements built into the metal.

All our thoughts are going to his family…

R.I.P. Metal bro

Be Sociable, Share!