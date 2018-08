Debemur Morti : une rentrée 2018 qui déboîte mémé

Et nous pesons nos mots ! L’on sait le sens du goût développé par ses acteurs et le niveau d’activisme que ce beau label français est en capacité de déployer. La rentrée 2018 nous le confirme une fois de plus à travers la salve de nouvelles que le label annonce aujourd’hui.

–

Outre la sortie imminente – ce jeudi 23 août – du nouvel et très bon album studio de Manes Slow Motion Death Sequence (commandes), il est annoncé la tenue d’une prochaine tournée associant Marduk aux petits protégés du label Archgoat (dates à venir). Une autre tournée exceptionnelle impliquant l’agence de booking Black Speech associera d’autres petits protégés de DMP, à savoir Dirge (nouvel album studio à venir sur DMP), à d’autres de ses adorations, Throane et Ovtrenoir. Cette ténébreuse épopée se déroulera en France sur fin septembre / début octobre (voir le beau webflyer ci-dessous).

Mais ce n’est pas tout ! Eeeeh non !

De nouvelles références sortent à la rentrée : les crus 2018 d’Outre et d’un certain Infestus, plus qu’attendu au tournant. De son côté et histoire de finir de vous faire remplir la bassine de salive, sachez qu’un certain Vindsval, protagoniste principal des cultissimes Blut Aus Nord, travaille en ce moment même sur le premier album du projet Yeruselem.

Enfin, du moins s’il vous reste de la salive : pour son quinzième anniversaire (oui, déjà), Debemur Morti travaille sur une parution spéciale comprenant 100% de matériau exclusif. Il semble s’agir d’une compilation d’inédits ou de raretés sur laquelle les amateurs du label retrouveront des groupes phares dans la constitution de son fond de catalogue : parmi les titres inclus, un inédit de Tenebrae In Perpetuum.

