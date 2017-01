Debbie Reynolds & Carrie Fisher : jonction possible du service funéraire

Debbie Reynolds et Carrie Fisher, la mère et la fille, sont donc décédées à un jour d’écart cette dernière semaine de 2016, les 27 et 28 décembre. AVC pour Debbie, suites d’un premier arrêt cardiaque pour feu la Princesse Leïa.

Si les souhaits de leur famille trouvent à se réaliser, il se pourrait que le service funéraire dédié aux deux femmes soit joint. Rodd (fils de Debbie et frère de Carrie) a en effet confirmé ce souhait au New York Daily News, sous réserve de la possibilité que les choses soient ainsi organisées. La famille travaille en ce sens, Todd parlant de choix semblant « approprié » au clan.

Dans une autre déclaration à la presse, ce dernier avait précédemment déclaré : « La dernière chose [que Debbie] ait dit [le matin de la mort de Carrie], c’est qu’elle était très, très triste de [la] perdre et qu’elle aimerait être avec elle à nouveau. Quinze minutes plus tard, elle subissait un accident vasculaire cérébral grave (…). La seule chose qui puisse aujourd’hui nous réconforter réside dans le fait que ce qu’elle voulait faire était de prendre soin de sa fille – c’est toujours ce qu’elle a fait le mieux. »

La prochaine occasion de revoir Carrie se produira avec la sortie de Star Wars VIII. Selon des sources proches de la production du film, ce volet lui réserve une plus large place que l’épisode VII sorti récemment.





