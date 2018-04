Death In June : rééditions spéciales de Live At The Edge Of The World

Courant mars a été de nouveau rendu disponible par Steelwork Maschine le Live At The Edge Of The World de Death In June.

–

Sorti originellement en janvier 2013 et arrivé assez rapidement à rupture, cet enregistrement en date du 10 décembre 2011 (concert donné à Brest) renaît finalement sous la forme de deux éditions physiques différentes :

– une édition double-LP éditée à 300 copies (vinyle gris clair, alors que les premiers pressages étaient en vinyle gris foncé), comprenant le même tracklisting mais pourvue d’un artwork retravaillé ;

– une édition CD + EP 7 pouces éditée à 500 copies (le EP vinyle sort dans une édition exclusive gris-bleu)

Le format CD inclut le tracklisting total, et le EP comprend les rappels + le cut-up diffusé en introduction du concert (un son disponible originellement et uniquement sur le CD bonus des cent premières copies LP du tirage 2013). Cette édition CD mérite d’être remarquée car elle comprend une version du concert entier, complètement remixée et remasterisée depuis les bandes multipistes du show. Un mix différent, donc, du format double-LP.

Quitte à rééditer, autant rafraîchir non ?

Avis aux collectionneurs.

