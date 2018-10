Death In June : nouvel album

Si peu d’informations filtrent pour l’heure, Douglas Pearce confirme via Facebook la finition d’un nouvel album studio pour Death In June.

La chose s’intitulerait Essence!, et Pearce semble vouloir aboutir le projet de sortie pour cette année 2018. Un disque à partir duquel les adeptes s’interrogeront sur ce qui fait l’essence de Death In June.

Il apparaît enfin que plusieurs formats physiques soient prévus en plus du download digital pour cette nouvelle collection de onze titres : CD, k7, vinyle.

