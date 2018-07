Dear Deer : nouvel album prochainement, pochette dévoilée

Nul n’en sait trop sur le second album du tortueux binôme français, mais ce dernier l’assure : Chew-Chew, c’est son titre, sortira le 11 octobre 2018 sur Manic Depression Records + Swiss Dark Nights.

–

Le groupe, qui a donné un grand nombre de shows pour défendre le précédent essai, relèvera-t-il le défi de faire mieux que sur le premier opus ?

Réponse dans quelques mois et en tout état de cause, après le prochain show live prévu le 13 juillet à Londres avec les estimables Winter Severity Index. Que le public se tienne sur ses gardes : Sabatel (Cheshire Cat) et Federico Iovino (Popoï Sdioh) ont du mordant.

En attendant de savoir, ce qui est sûr, c’est que la pochette de Chew-Chew fait saliver.

> DEAR DEER ONLINE

– Facebook

– Bandcamp

Be Sociable, Share!