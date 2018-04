Dead Can Dance : nouvel album

Anastasis, sorti il y a six ans, n’aura donc pas été le chant du cygne.

Dead Can Dance remet le couvert, vous ne rêvez pas, et c’est le fondateur Brendan perry qui l’officialise lui-même : le groupe a terminé un nouvel opus studio, dont la masterisation a lieu en ce moment même aux légendaires studios Abbey Road. Cette nouvelle collection d’originaux sera donc la deuxième à sortir depuis la reformation du binôme Perry / Lisa Gerrard, en 2011. La vente de domaine de Perry, Quivy Church, n’a pas signé l’arrêt de mort du projet. Le groupe avait bien tenté de rassurer en faisant part du déplacement de ses activités et de la création d’un nouveau studio de répétition et d’enregistrement en France, mais nombre des adeptes étaient restés sceptiques.

Pas de détail supplémentaire pour l’heure (pas d’annonce sur le titre de l’album, son contenu, ni sur sa date de sortie prévisionnelle), mais voici un dossier à surveiller, assurément. Il y avait eu des signes de vie, récemment : Perry avait rejoint au festival Mythos la semaine dernière un certain Robin Guthrie, ancien membre du label 4AD, pour une interpétation d’extraits du premier album de Dead Can Dance, sorti en 1984. Quand à Lisa Gerrard, elle n’est pas en reste, puisqu’elle assurera la tournée orchestrale World of Hans Zimmer qui débute en Allemagne le 28 avril.

Nul doute, au regard de la nouvelle annonce de Brendan, que de nouvelles dates live de DCD surgiront dans l’agenda officiel du groupe dans les mois à venir.

