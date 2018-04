David Glomot : nouvel ouvrage, Le Secret de la Clé d’Acier

Si vous êtes de ceux que la multiplication des talents agace chez les gens, évitez ce maudit Glomot.

Historien, musicien (érudition metal), écrivain, notre homme semble à peu près tout savoir faire. Reste à vérifier pour les cocktails.

En l’occurrence, c’est son écriture qui tient le haut du pavé à l’occasion de l’annonce de la sortie d’un deuxième roman chez De Borée, Le Secret de la Clé d’Acier (350 pages), qui revient sur les origines du Livre de la Raison et expose une survivance et une quête initiatique entreprise en terra incognita par trois personnes abandonnées par Magellan sur la côte de Patagonie. Un Navarrais, un Limousin et un clerc espagnol, dont le passé est plein d’énigmes.

Mais où va-t-il chercher tout ça ?

Le Secret de la Clé d’Acier est le successeur du Trésor du Papillon de Fer, et David parlera mardi 3 avril à 18h30 sur RCF dans l’émission radio Agora – une émission animée par un autre historien, Vincent Brousse.

