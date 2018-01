David Bowie : cinq rééditions vinyles

Récemment redevenus disponibles sous le format coffret A New Career in a New Town (1977-1982), voici que Low (1977), « Heroes » (1977), Lodger (1979), Scary Monsters (1980) et Stage (dans sa « version 2017 ») de Bowie ressortent en vinyle… à l’unité.

Ces disques à l’importance singulière dans la discographie refont ainsi leur apparition sur le marché pour la première fois depuis plus de vingt-cinq ans.

La ressortie est programmée pour le 23 février via Parlophone.

Le label, qui plus est, soigne l’héritage et a récemment sorti une démo du single « Let’s dance ».

Be Sociable, Share!