Daughter : BO pour Life is strange: Before the Storm

Le nouvel album des délicats Daughter… est une bande originale pour jeu vidéo.

Communiqué officiel :

Le trio londonien Daughter dévoile son nouveau projet en partenariat avec Square Enix, éditeur de jeux vidéo à succès (Final Fantasy®, Tomb Raider®) : créer la bande originale du très attendu nouveau jeu Life is strange: Before the Storm™. La BO dans son intégralité sera disponible en digital le 1er septembre. Le premier extrait ‘Burn It Down’ est disponible en écoute dès maintenant. Le jeu inclut également trois titres de la discographie de Daughter.

Before the Storm est le prequel de Life is strange, un jeu se rapprochant du film interactif paru en 2015 et qui a remporté de nombreux prix. Il a bousculé les frontières du jeu vidéo par le caractère même des personnages principaux inspirés de la vie réelle et faisant face à des problématiques du quotidien, touchant aussi bien aux sujets délicats du harcèlement, du suicide, de la grossesse chez les adolescentes, qu’abordant la complexité des relations amoureuses et amicales. Dès l’origine, le jeu a été remarqué pour la qualité de sa bande son, et l’implication de Daughter dans ce nouvel épisode est une brillante continuation du développement de la franchise.

« We are so proud to have written the soundtrack for Life Is Strange: Before the Storm. It was our first experience working on an original soundtrack, and we are so honoured to have been given the opportunity to work with the team » déclare la chanteuse, Elena Tonra. « We loved the story on first read as it centres around realistic female lead characters who are emotional, intelligent, sensitive and badass in equal measure. I think the characters themselves have really inspired the soundscapes we have created. It was a pleasure to be involved. »

« We wanted to have fun with this project so we made something we felt could be a soundtrack for the characters in the game themselves. It was also important for us to make sure this collection of songs and pieces of music stood on their own so we really went that extra mile. We hope players and non-players alike will equally enjoy it » remarque Igor Haefeli, membre fondateur du groupe.

Le jeu a été officiellement dévoilé lors de la présentation Xbox lors de l’E3 en juin dernier. Le premier des trois épisodes est intitulé Awake et sera disponible sur Xbox One®, PlayStation®4 et PC le 31 août.

« Life is Strange is a game that evokes a lot of emotion in people and alongside great storytelling and characterisation, it’s music that plays a huge role in this », a déclaré Jon Brooke, le vice-président du marketing des studios Square Enix de Londres. « It was really important for us to find a great collaboration for original music alongside our licensed tracks to capture the raw emotion of our game and Daughter fit that bill perfectly. »

Tracklisting :

1. Glass 2. Burn It Down 3. Flaws 4. Hope 5. The Right Way Around 6. Witches 7. Departure 8. All I Wanted 9. I Can’t Live Here Anymore 10. Dreams Of William 11. Improve 12. Voices 13. A Hole In The Earth

