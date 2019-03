Darkthrone : nouvel album fin mai

Peaceville sortira le prochain opus du binôme metal norvégien, intitulé Old Star.

–

Ce sera le premier album de Fenriz et Nocturno Culto depuis Arctic Thunder (2016), et il est annoncé – sans trop de surprises ! – comme une mixture de metal extrême (death old school, thrash) et heavy, avec incursions en terrains doom. Le frappeur Fenriz décrit le contenu du nouvel album comme en continuité avec son prédécesseur, c’est son « grand frère » semble-t-il (« plus solide, plus mature » dans les termes du batteur), servi par un mix plus eighties que seventies. C’est même l’album de Darkthrone qui semble le plus 80’s de tous en terme de résonance, des dires des protagonistes principaux.

Old Star a été enregistré au studio du groupe (Necrohell 2), et son ingénierie du son et sa production sont signées Nocturno Culto.

Le mix, organique, a été réalisé par un certain Sanford Parker (Voivod) aux studios Hypercube. Masterisation par le le coutumier Jack Control (Enormous Door).

Old Star – tracklisting :

01. I Muffle Your Inner Choir [06:26]

02. The Hardship Of The Scots [07:36]

03. Old Star [04:28]

04. Alp Man [05:27]

05. Duke Of Gloat [06:49]

06. The Key Is Inside The Wall [07:24]

